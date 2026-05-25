大相撲夏場所大相撲夏場所は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景が大関・霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2度目の優勝を果たした。連日多くの観客が訪れる中、この日のたまり席には好角家で知られる女性タレントの姿も。発見したネット上のファンが注目していた。熱戦が繰り広げられた両国国技館。千秋楽となったこの日、向正面のたまり席にデヴィ夫人の姿があった。上品な着物姿で観戦する姿がNHKの