5月25日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市東区秋津（携帯電話・シートベルト）国道218・・・上益城郡山都町大平（交差点違反）県道・・・宇城市小川町（スピード違反）国道219・・・人吉市西間下町（歩行者妨害） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩