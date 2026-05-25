◇明治安田J1百年構想リーグ最終節川崎F3―1水戸（2026年5月24日Ksスタ）明治安田J1百年構想リーグは各地で4試合が行われ、東の川崎Fは中大から加入した新人FW持山匡佑（22）が初得点を含む3得点を挙げて水戸を3―1で破った。横浜Mは東京Vに6―0で大勝。西ではC大阪が岡山に3―2で競り勝ち、得失点差で名古屋をかわして2位。G大阪は清水に2―1で逆転勝ちした。東西の同順位同士が30日に開幕するホーム＆アウェーのプレーオ