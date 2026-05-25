［ニッポンクライシス］第２部「人・くらし」＜１＞東京都豊島区の住宅街。賃貸マンションの一室で今年３月、７０歳代の男性がベッド脇で亡くなっているのが見つかった。一人暮らしだった。病死とみられ、死後２週間ほどたっていた。「日常が突然途切れ、この部屋だけ時が止まっているようだ」。「遺品整理クリーンサービス」（東京都板橋区）の増田裕次代表（５１）は玄関でつぶやいた。物件を管理する不動産会社からの依頼で