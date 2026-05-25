平河悠が後半31分から途中出場海外サッカー、イングランド・プレミアリーグ昇格を争うプレーオフが現地23日に行われた。ハルのMF平河悠が、ミドルズブラ戦に途中出場。決勝点を演出して1-0勝利での昇格に貢献すると、ファンから様々な声が上がった。後半31分から出場した平河が躍動した。0-0のまま突入したアディショナルタイム。左サイドを突破してクロスを供給すると、GKが弾いたところをマクバーニーが押し込んだ。DAZN J