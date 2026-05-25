J2新潟は24日、デンカビッグスワンスタジアムでサポーター感謝イベント「サンクスフェスタ2026」を開催した。副主将のFW若月大和（24）は集まった約3600人と触れ合い、30日にホームで行う鹿児島とのプレーオフラウンド第1戦へ向け英気を養った。前日のリーグ最終戦でホーム7連勝を決めた勢いは続いた。ハイタッチ会には長蛇の列ができ、恒例の借り物競走では会場と一体となり多くのサポーターを笑顔にした。昨年に続いてクイズ