２４日の陸上・関東学生対校選手権（関東インカレ）男子３０００メートル障害決勝で、中大でマネジャーのまとめ役となる主務を担う山崎草太（４年）が３位に入った。１年目で箱根駅伝出走を果たしながら、故障続きで裏方に回った挫折を経て達成した快挙に「本当にうれしいし、ビックリしています」と笑顔がはじけた。山口・西京高から中大に加入した１年目は、山上りの適性を買われて箱根の５区走者に選ばれ、区間１４位と健闘