◇パ・リーグオリックス3―4西武（2026年5月24日ベルーナドーム）オリックスは連敗で首位攻防3連戦に負け越し、5日ぶりの首位陥落となった。今季初登板の山岡が3年ぶりに先発。1点を先制した直後の初回、先頭のカナリオに初球の145キロ速球を左中間席に運ばれた。さらに連打の一、三塁からネビンの犠飛で勝ち越しを許すなど、2死一、三塁の場面で降板した。1回持たずの20球に、岸田監督は「ちょっと酷ではあったんですけ