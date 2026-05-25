STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」の深田竜生（24）が、テレビ朝日系「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（7月11日スタート、土曜午後11時）で、連続ドラマで初めて単独主演することが24日、分かった。ACEes浮所飛貴（24）が共演し、恋の相手を演じる。高校3年の主人公が、姉のボーイフレンドに恋してしまうという物語。深田は「連続ドラマ単独初主演ということで、だいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借り