ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の深田竜生が、７月１１日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜・後１１時）に主演することが２４日、分かった。同グループの浮所飛貴も出演する。恋人にフラれ、勉強に本腰の入らないまま夏を迎えた高校３年生（深田）が、家庭教師になる姉のボーイフレンド（浮所）にときめいてしまうストーリー。日本テレビ系「花咲舞が黙ってない」、テレビ朝日系「リベンジ・ス