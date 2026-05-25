９人組ダンス＆ボーカルグループ・ＢＵＤＤｉｉＳの小川史記（３１）と俳優の瀬戸利樹（３０）が、７月３日スタートのＴＯＫＹＯＭＸの連続ドラマ「しもべの王子様」（金曜・後１１時）にダブル主演することが２４日、分かった。同局のＢＬドラマ企画第１弾。原作は、コミックシーモアのＢＬレーベルで連載中の同名漫画で、学生時代からの同級生だった２人が１０年の時を経て社会的立場が逆転し、変化していく姿を描くストー