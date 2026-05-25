第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日（日本時間２４日）、フランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）にダブル主演したモデルで女優の岡本多緒（４１）、ベルギー出身の女優ヴィルジニー・エフィラ（４９）が女優賞を受賞した。同映画祭では２００４年に柳楽優弥（３６）、２３年に役所広司（７０）が男優賞を獲得しているが、日本人の女優賞は史上初。２人は２６日に都内