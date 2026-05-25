スタンドから温かい拍手が注がれた。現役引退を決断したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）は、背中を押されるようにＮＰＢ最後の打席に向かった。１―０の７回２死の場面で代打で登場。２ストライクからの４球目の直球にバットが空を斬った。「ビシエド・コール」が巻き起こる中、ヘルメットを脱ぎ四方に頭を下げた。１―０での勝利後、ヒーローの戸柱に「タンケ（ビシエドの愛称）、カモン！」とサプライズで指名され