◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）左打ちの細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回って通算１５アンダーで逃げ切り、メジャー大会でツアー初優勝を飾った。日本ツアーでの日本勢のレフティーＶは羽川豊以来２人目で、１９９１年ダイドードリンコ静岡オープン