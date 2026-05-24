気候が暖かくなる春は、家族や友人と一緒に行楽地へドライブに出かける機会が増加する季節です。 そして、自然豊かな山間部などを走る際、とくに気をつけたいのがタヌキやシカといった野生動物との衝突事故、いわゆる「ロードキル」です。 では、もし運転中に予期せず動物とぶつかってしまった場合、人間同士の交通事故と同じように警察へ報告しなければならないのでしょうか。 動物との衝突は物損事故！ 警察への報告