◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）前週の関西オープンで約１３年ぶりの優勝を果たした藤本佳則（国際スポーツ振興協会）は９位から出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算１１アンダーの７位で大会を終えた。「ショットでそんなに変な球が出ることはなかったけど、３日目、４日目と風が強かった