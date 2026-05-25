◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックスが首位を西武に明け渡し、２位で交流戦を迎えることになった。リリーフから再転向し、３年ぶりに先発した山岡泰輔投手（３０）が、わずか２０球、２／３回２失点で降板。試合後にファーム再調整が決まった。人気面を含め、低迷期からチームを支えてきたプロ１０年目右腕。厳しい現実を長田亨記者が「見た」。厳しく、つらく、寂しい現実だった。山岡に