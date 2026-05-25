◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）本塁打に飢えていた。１―０の５回２死一塁、阪神・立石正広内野手（２２）は竹丸の直球を振り抜いた。打球は右翼席に飛び込み、普段はクールな男がほえた。打球速度１６４・５キロ、逆方向への当たりとは思えない軌道で飛距離１１８メートルとかっ飛ばし、球場がどよめいた。「プロ野球選手になって初めてのホームラン。忘れられない」デビューから５戦連続安打は