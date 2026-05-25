◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、両国国技館）小結・若隆景が１２勝３敗で大関・霧島との優勝決定戦を押し出しで制し、２０２２年春場所以来２度目の優勝を果たした。２５場所ぶりは琴錦、照ノ富士に次ぐ史上３位のブランク優勝となった。３１歳の技巧派は右膝の大けがによる幕下転落から家族の支えも得て再起し、大関昇進への起点をつくった。霧島は２場所連続優勝を逃したが、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）で綱取
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