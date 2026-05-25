◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）広島・新井監督が、小園の守備に苦言を呈した。初回２死一、二塁、鵜飼の三遊間のゴロに追いつきながらも捕球できず、左前に抜けて３点目を奪われた。看板選手を２回の守備から交代させた新井監督は「ああいうプレーをされると、チームの士気が下がる。ピッチャーも人生を懸けて戦っている」と指摘した。２２日の同カードでも初回の失策が失点につながり、「き