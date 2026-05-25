◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）生まれた時から身近にあったのは、野球ではなくバレーボールだった。母・郁代さん（旧姓・苗村）は、バレーボールの９２年バルセロナ五輪日本代表。父・和広さんも強豪の宇部商、法大でプレーした。「小さいころは、野球中継よりバレーの試合を見ていたかな」。野球好きな和広さんの影響と、近くに男子チームがなかったこともあって、野球の道を進んだ。今でも家族