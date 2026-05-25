◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）中日は連日の逆転負けで、今季最多の借金１５に沈んだ。井上監督は交流戦前の戦いについて「総括と言える立場にない」と苦しいコメント。４試合連続の初回の得点も生きず、高橋宏が６回に一挙５失点と崩れた。リーグワーストの６敗。朝田球団本部長は故障続出など「非常に厳しい戦い」と認めながらも「（指揮官が戦力を）駆使して、かじを取っている。これまで