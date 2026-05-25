◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）プロ初本塁打を放った阪神・立石正広内野手へ、高校、大学時代の恩師たちから祝福のメッセージが届いた。高川学園・松本祐一郎監督「けがもありましたけど順調に階段を上っているような気がしていたので、ホームランも出てくれて、喜びと安心したという思いがありました。人一倍練習する子だったので、現役選手の憧れであり、いいお手本。カテゴリーは違えど、プロ