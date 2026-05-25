俳優の七瀬ななが、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【写真】Tシャツめくりあげ…美腹筋を披露した七瀬なな七瀬は、2000年1月27日生まれ、福井県出身。「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリを獲得するなど話題をあつめ、現在は縦型ショート動画に多数出演し、俳優として活動中。そんな七瀬が『週プレ』表紙に再び登場。T16