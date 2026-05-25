俳優の有村架純が24日、静岡市の静岡東宝会館で開催された「第1回しずおか映画祭」に登場。自身が主演を務めた映画『ちひろさん』上映後、今泉力哉監督とともに舞台あいさつを行った。【画像】この記事に関連するそのほかの写真同映画祭は、俳優の磯村勇斗が「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点に企画・プロデュース。“旅する映画祭”をテーマに、今後は静岡県内各地を巡回しながら毎年開催していく予定だ