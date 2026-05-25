「ACEes」の深田竜生（24）が主演し、浮所飛貴（24）が共演するテレビ朝日系「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（7月11日スタート、土曜午後11時）の主題歌には、ACEes「真夜中のZOO」が決まった。シンガー・ソングライター石崎ひゅーいが書き下ろした楽曲で、さまざまな動物になぞらえてピュアな思いが表現されている。深田は「まだ実感がなくてフワフワしていますが、主題歌になるなんて本当にうれしいです」、浮所も「青空が似合