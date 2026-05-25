俳優の横浜流星と広瀬すずがダブル主演を務め、藤井道人監督がメガホンを取る映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）に、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己が出演することが発表された。【動画】横浜流星＆広瀬すず、朗読トレーラー本作は、凪良ゆうによる同名小説が原作。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内のとある島。京都から島へ転校してきた、漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（横浜）と、島で生まれ