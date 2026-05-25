◇明治安田J1百年構想リーグ最終節横浜M6―0東京V（2026年5月24日味スタ）横浜F・マリノスはW杯代表から外れたOBのMF藤田がスタンドで観戦する中、大量6点で地域リーグラウンド最終戦を勝利で飾った。前半25分にFW近藤のこの大会初ゴールで先制。3アシストも記録した近藤は「カウンターでこぼれたところにいけると思った。メンバー表を見て、俺だけ（得点）ゼロはまずいなと思っていた」と笑顔を見せた。大島監督も