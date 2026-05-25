5人組グループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演、同じくACEesの浮所飛貴が共演するテレビ朝日系７月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日スタート、毎週土曜後11：00）の放送が決定した。深田演じる主人公の高校生が“姉のボーイフレンド”（浮所）に恋をするという、“青春ホームドラマ・ラブコメディー”を送る。なお、ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初。また今作の主題歌「真夜中