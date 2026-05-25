ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、事実上の“解散”となる8月10日開催の“最初で最後”の日本武道館公演やメンバーへの思いなどを熱く語った。【聞き手＝川田和博】◇◇◇8月10日の日本武道館ライブについて、あえて“解散”という言葉を使っていない。森友解散ではないです。解散という言葉は1回も使っていない。バンドとしてのラストライブです。T−BOLAN