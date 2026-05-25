1999年（平11）の結成から約27年、日本中から愛されたアイドルグループ「嵐」が、今月31日で活動を終了する。日刊スポーツでは、今日25日から5人とゆかりのある著名人らが「嵐」への思いを語るインタビュー連載企画「感謝の嵐」がスタート。グループ活動に区切りをつける最後の日まで、7日間連続で掲載します。初回を飾るのは、フリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）。嵐の初の冠番組「真夜中の嵐」（日本テレビ系、01年10月〜02年6