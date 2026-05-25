2026年5月24日、北海道網走市藻琴で、走行中の乗用車からタイヤが外れる事故がありました。午後3時すぎ、目撃者から「タイヤが外れた車が止まっている」と警察に通報がありました。外れたのは左前輪で、車が止まった場所から20～30メートルほど後方に落ちていました。この事故によるけが人はいません。警察によりますと、外れたタイヤは約2週間前に交換したもので、乗用車を運転していた女性は、走行中に違和感を感じ