【ベルギー・リーグプレーオフ1第10節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 3-0(前半2-0)メヘレン<得点者>[シ]アルブノール・ムヤ(24分)、畑大雅(45分+3)、ライアン・マーレン(71分)<警告>[シ]ロベルトヤン・バンウェセマール(69分)、ライアン・マーレン(87分)[メ]M. Decoene(40分)、レドゥアン ハルハル(48分)