開催：2026.5.25 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 1 - 4 [パイレーツ] MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとパイレーツが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。 1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 初球