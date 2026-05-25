開催：2026.5.25 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 3 [タイガース] MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとタイガースが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 4回表、5番 マシュー・ビアリング 4球目を打ってセンタ&