全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マリア バソルス リベラ] 2 - 0 [エミリアナ アランゴ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第1日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、マリア バソルス リベラとエミリアナ アランゴが対戦した。 第1セットはマリア バソルス リベラが6-3で先取。第2セッ