132期の養成所チャンプが着実にステップアップしている。水谷理人（23＝香川）の26年後期勝率は6.90。キャリアハイの数字を残して初のA1昇級を決め、4月末の段階で今年5優出。素質の良さが結果に表れ始めている。「今期に入ってからが悪い。前節（津）もギリ準優6号艇って感じだった。最後に調整は合ったけど」話を聞いた直近の下関では初戦で転覆のアクシデント。それでも2、3走目と舟券に貢献するなど的確なさばきが光った