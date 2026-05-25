川淵陸郎記者も取り上げていましたか。今を時めく品川二千翔（27＝山口）。多くの記者が注目している証です。前期最終戦だった4月27日から地元の徳山に出走。勝率が6.27で、初A1を懸けての参戦でした。新エンジン2節目で、1回使用と未使用エンジンの混合戦。品川選手が手にした67号機はサラのエンジンでした。初日から白星スタートで3日目までの5走を全て舟券に貢献。地元とあって番組さんの手助けもあったかもしれませんが、気