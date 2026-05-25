【10R】今回のS級1班は8人。わずか及ばず特選シードから漏れた福田知也が、初日予選は番組さんの配慮でV候補に挙げられるパワーヒッターの長田龍拳と連係できる幸運。前4場所、初日は大きな着が目立つ福田だが「体も自転車も大丈夫。あとは気持ち。長田とは何回も連係している。頑張りたいね」と目を輝かせた。長田の押し切りが有力視されるが、過去の連係では長田が押し切るパターンと福田の差し切りは五分五分だと言う。番