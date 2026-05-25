好漢が飛躍への確かなきっかけをつかんだ。品川二千翔（しながわ・にちか、27＝山口）が4月22日の尼崎で念願のデビュー初Vを決めた。2コースからコンマ02の踏み込み。インの谷川祐一を差して、混戦を制した。123期生として2018年11月19日に徳山でデビューしてから7年5カ月目。予選道中では4連勝も記録し、7回目の優出だった。この優勝もあって、前期の勝率は6.29までアップ。初のA1昇格も手中に収めた。「A1はそこまで意識し