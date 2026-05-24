「なんか疲れてない？」「大丈夫？」自分では普通にしているつもりなのに、すぐ気づいてくる男性っているはず。男性は本命相手に対して、“相手の不調への反応”が自然と変わっていきます。“ちょっとした変化”を見逃さない男性は本命相手には、普段との違いが自然と目に入ります。声のトーン、表情、返信のテンションなど、「なんか今日違う？」と敏感になるでしょう。これは、“普段から相手をちゃんと見ている”からこその反応