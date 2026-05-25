火を噴いてきた11号機ともお別れの日がやって来た。現在、ボートレース大村で開催中の「ヴィーナスシリーズ第4戦」から新エンジンへと切り替わった。前回の11号機はとにかく凄かった。約1年間を通して2連対率は唯一、50％オーバー。記憶に新しいのは、1日に柳橋宏紀が約15年ぶりの優勝を飾ったことか。GWシリーズで乗った尾崎雄二は予選トップ通過から優勝戦の1号艇をゲット。連日、鬼足を披露して「これで優勝できなかったら