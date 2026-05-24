「着いたら連絡して」「ちゃんと帰れた？」男性のそんな細かな気遣いに、特別感を覚えたことはありませんか？既婚男性は、不倫相手に対して“必要以上に気を配る”もの。その優しさには、本気度だけではなく、“関係を穏便に続けたい心理”が隠れているケースもあります。“不安にさせない”ことを意識しやすい既婚男性は、自分のペースで会うことが多い分、相手側の不安も感じ取っているもの。そのため、「無事に帰れた？」「今日