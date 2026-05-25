野球の華がホームランなら、ボートレースの華はチルト3度の捲り一撃だ。その使い手としては、昨年にG1覇者の仲間入りをした菅章哉が知られているが、最近では、まるがめG2レディースオールスター（5〜10日）で特別戦初優出した田上凜も注目を集めている。チルト3度の魅力は、何と言っても強力な伸びで、展示から見ている人たちを引きつける魔力がある。そんなチルト3度の使い手にルーキー世代からは中本大樹（23＝福井）が名乗