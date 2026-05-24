「片付けているのに、なんだか部屋が雑然として見える」と感じることはありませんか？2026年春夏のインテリアは、“たくさん収納する”より、“空間を重たく見せないこと”がキーワード。特に大人世代のリビングは、収納の“量”より、“置き方”や“見え方”で印象が変わりやすくなります。そこで今回は、生活感を隠しすぎず、自然にすっきり見える収納のコツをチェックしてみましょう。“床が見える量”で部屋の軽さは変わるリビ