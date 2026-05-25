末永和也、定松勇樹、常住蓮ら若手の宝庫となっている佐賀支部。この3人と同じく養成所チャンプで、将来が期待されているのが小柳勝希選手（20＝佐賀）。なかなか思ったような成績が挙げられませんでしたが、そうそうたるメンバーがそろうGW特選で、9走して6回の連絡みと大活躍。自信をつけたはずで、転機となるシリーズになったと思います。「準優勝戦に乗りたかったです。今の目標は、予選を通過して、優勝戦に乗ること。そ