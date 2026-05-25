ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は24日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょうう25日の最終日12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。枠番に加えて、動きも上々の岩瀬がインから同体スタートを放てば、他艇に付け入るスキはないだろう。目指すは1月21日の第69回に続く大会連覇だ。藤原啓は4カドから自在に構えるか。3コースの中村の攻めを使うか、自力で果敢に挑戦するか。金子は真