「ダイエットが続かないのは、意思が弱いからだと思っていました」と話すのは、都内在住・43歳の会社員・Hさん。食事制限をしても、夜になると気が緩み、気づけば元の生活に戻ってしまう。その原因のひとつになっていたのが、“帰宅後コンビニ習慣”だったそうです。そこで無理な制限ではなく“夜の流れ”を少しずつ見直したことで、３ヶ月で−３kgの変化につながったといいます。“帰宅後コンビニ”が毎日の流れになっていた「仕