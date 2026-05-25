20日まで開催されていた芦屋ボートG1「開設74周年記念」は中島孝平（46＝福井）の約3年2カ月ぶりG1Vで幕を閉じた。新燃料（E30レギュラーガソリン）で初の大会。その影響か、高配当も多く飛び出し、激しい星の奪い合いが展開された。予選得点率では中島、峰竜太、上條暢嵩が7.33のトップタイ。準優出ボーダーも西山貴浩、菊地孝平が5.67で17位タイと、いつも以上に低かった。近年まれに見る大混戦シリーズを制した中島は、久し