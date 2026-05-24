「好きだから頑張っているのに、なぜか恋愛が苦しくなる」という感覚を抱えたことはありませんか？一方で、特別に駆け引きをしているわけではないのに、自然と愛されている人もいるでしょう。その差は、“愛され方”より、“頑張り方”にあります。“相手中心”になりすぎない無理なく愛される人は、自分の予定や気分を後回しにしすぎません。例えば、相手に合わせるだけで予定を埋めたり、無理をして会い続けたりしない。一方で、